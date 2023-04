Les suspects ont tenté de cacher leur butin dans un sac capitonné dans de l’aluminium pour ne pas déclencher les portiques de sécurité mais, lors du deuxième vol, ils ont été repérés.

Des agents leur ont confisqué les produits volés et les ont remis à la vente. Les deux suspects sont respectivement nés en 2003 et en 2005. Ils ont été déférés au parquet de Liège, dimanche et leur dossier a été placé à l’instruction.