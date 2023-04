Un nouveau parc frontalier “Geer & Meuse”

Six communes de la région frontalière des Pays-Bas, de la Flandre et de la Wallonie unissent leurs forces pour créer le “Parc frontalier Geer&Meuse”. Dans ce parc, les communes, en collaboration avec les autorités, les organisations de protection environnementale, les différents services touristiques de la région et les citoyens, s’engagent à développer et mettre en œuvre des projets en lien avec la nature, la préservation du patrimoine et la mobilité douce. Cela dans le but de réaliser un paysage résilient au bénéfice de l’homme et de son environnement.