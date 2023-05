Basse-Meuse : accès interdit aux quads et aux motocross dans la carrière “Sur Heez”

“Certains conducteurs traversent ces entités à toute allure en faisant raisonner leur pot d’échappement et certains irrespectueux travers à travers champs sans se préoccuper du travail de nos agriculteurs”, ajoute-t-il.

Pour remédier à cette situation, la police a décidé d’intensifier les contrôles et de travailler avec le parquet de Liège afin d’obtenir une réponse efficace de la Justice face à ces violations de la loi.

Le week-end du 23 avril, la police de la zone Basse-Meuse a saisi trois véhicules de contrevants. ©DR

Les motos et autres véhicules circulant sur le site ou sur tous les chemins avoisinants, qu’ils soient privés ou non, seront désormais saisis et dépannés aux frais du contrevenant. Les véhicules non homologués pour la voie publique, ne pouvant pas être régularisés, seront confisqués et vendus au profit de l’État Belge.

Le week-end du 23 avril, le service roulage de la zone a saisi pas moins de trois motos et rédigés 11 perceptions immédiates pou non-respect de la signalisation. Dorénavant, aucun conducteur de moto ou de quad, sauf autorisation particulière, ne pourra circuler au sein de la carrière sans risquer une interpellation.