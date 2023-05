”Non” à l’expulsion des sans-abri du parking des Guillemins

Un vrai problème pour plus de 40 sans-abri, qui comptent sur cet endroit pour éviter de devoir dormir dans la rue. Benoît, fondateur de l’ASBL “Benoît et Michel”, regrette cette situation : “Ce matin, les agents du rail sont venus réveiller les dormeurs à 7 h 30. À partir d’aujourd’hui, ils ne savent plus où dormir”.

Benoît redoutait ce moment, d’autant plus qu’aucune solution pérenne n’a été trouvée par le gouvernement pour reloger ces personnes. “Il existe quatre abris de nuit à Liège et deux viennent de fermer pour la saison”, s’inquiète-t-il. “En tout, il y a 32 lits pour 500 SDF, ce n'est plus possible”, alerte le fondateur.

Des abris de nuit qui ne sont accessibles qu’à certaines conditions, considérées comme trop strictes par Christophe, sans-abri depuis quatre ans. “On ne peut dormir dans les abris que sept nuits par mois, et elles doivent être consécutives. De plus, les chiens y sont interdits”, déplore-t-il. Christophe avait trouvé refuge dans le parking des Guillemins, faute de places dans les abris de nuit. Avec la fermeture du parking, il a décidé de partir pour La Louvière, dans le Hainaut ; il a entendu dire que, “là-bas, il trouverait peut-être une place au chaud”.

Des abris de nuit qui, en plus d’être particulièrement strictes, ne sont pas suffisamment sécurisés, selon Charly Vetro, secrétaire du “Cœur SDF”. “Ils n’ont pas d’intimité, ils dorment à plusieurs dans des dortoirs, parfois ils se réveillent et on leur a piqué leurs affaires”, indique-t-il. Et les conditions en journée ne sont pas meilleures”.

En effet, des armoires de rangement en métal sont disponibles près des Guillemins, ce qui permet à quelques sans-abri d’y déposer leurs sacs le temps d’une journée, pour éviter de parcourir la ville avec “toute leur vie sur le dos”, explique le secrétaire. Combien y a-t-il de box ? Douze… “douze pour 500 sans-abri !”, s’indigne Charly Vetro.

Des conditions plus que précaires, des expulsions, une stigmatisation de la part de certains politiques et citoyens, les ASBL n’ont qu’une demande contre cela : “que le gouvernement trouve des solutions pour ces personnes qui n’ont pour seul tort que d’avoir souffert d’un accident de la vie”.

Quelles solutions ?

Au total, les ASBL ont récolté 13 000 signatures dans le cadre d’une pétition qui exige des solutions pérennes pour le relogement de ces personnes “abandonnées par les politiques”.

Une des solutions proposées, est le “housing first”, un logement temporaire de quelques semaines dans une chambre individuelle pour permettre aux personnes bénéficiaires de “récupérer, de s’organiser d’un point de vue administratif, de, peut-être, se présenter à l’un ou l’autre entretien d’embauche” pour, ensuite, repartir dans de meilleures conditions qu’à leur arrivée.

Une “solution intermédiaire, bien meilleure que la rue, mais aussi plus aboutie que les abris de nuit, qui demandent aux sans-abri de libérer les lieux vers 7 h 30 du matin, ce qui empêche un réel repos”, détaille Guy Krettels, conseiller communal pour Vert Ardent.

Willy Demeyer et Christie Morreale assistent à la fête du premier mai à Liège. ©MICHEL TONNEAU

Christie Morreale, ministre de l’Action Sociale, regrette cette expulsion et assure que des solutions seront trouvées. Une promesse que les sans-abri et les ASBL espèrent voir se réaliser au plus vite car, selon eux, une chose est sûre, “expulser la misère ne la fera pas disparaître”.