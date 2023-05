"Mon corps, ma rue” : les Liégeoises se réapproprient l’espace public

Du 8 au 12 mai, les Liégeoises auront l’occasion de “réfléchir Liège” à travers différentes activités sportives, ludiques et culturelles. Le programme de ce stage se veut aussi un pont entre le centre-ville et les quartiers périphériques comme Wandre ou Saint-Léonard. Ce sont différents milieux de vie, différentes réalités, différents lieux, différentes manières de vivre la rue et la ville qui seront au cœur du questionnement.

"Ce stage laissera bien entendu la place à la réflexion, à l’échange et à la création, et sera accompagné par des professionnels de la jeunesse, des animatrices et la psychologue de la MAdo afin de permettre aux participantes de verbaliser leur expérience de la ville”, ajoute le collège communal de la Ville de Liège.

Différentes activités à thème

Une partie self-défense sera assurée par une animatrice de la Ville et de l’Urban Training sera organisé avec l’équipe du centre de jeunes “La Bibi”, spécialiste de la discipline.

Enfin, pour la partie culturelle, une découverte du street art liégeois est prévue, en coopération avec la Maison du Tourisme.

Dans l’ensemble, le but de cette expérience est surtout de permettre une recherche sur des outils de prévention qui pourront être donnés lors de différents événements publics.

Les autorités annoncent déjà que, “suite à ce projet pilote, et après son évaluation, des séances supplémentaires pourraient être organisées afin d’approfondir le travail entamé”. Et préparez-vous à vous inscrire, un stage pour adultes est d’ores et déjà prévu pour les mamans solos dans le courant du mois de juillet.

Les inscriptions se font via email à l’adresse solidarites@liege.be ou via téléphone au 04 221 80 53.