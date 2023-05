Un éditathon pour les femmes qui ont aimé les femmes durant la Seconde Guerre mondiale.

En d’autres termes, il s’agit de créer des articles sur Wikipédia, de traduire des articles existants ou de les enrichir, d’étoffer les sources ou encore de rechercher des photos libres de droit sur une thématique précise. Ici, le but de cet événement était de contribuer à une meilleure visibilité des femmes ayant aimé des femmes durant la Seconde Guerre mondiale.

Pour ce faire, les différents collectifs organisateurs avaient établi un listing de 40 femmes, dont certaines sont représentées dans l’exposition temporaire, “Constellations brisées. Le parcours de résistance et de déportation de femmes qui ont aimé des femmes”, visible à la Cité Miroir jusqu’au 15 mai. Les participants pouvaient donc s’inspirer de ces femmes pour rédiger leurs articles, ou amener de nouvelles propositions.

Une visibilisation essentielle

Ce type d’ateliers joue un rôle important dans la visibilisation d’une communauté parfois sous-représentée. Julie Ricard, déléguée pédagogique aux Territoires de la Mémoire, attire l’attention sur cette “représentation essentielle pour des femmes qui méritent d’être connues”.

"Ce travail de visibilisation permet de rappeler que les femmes qui ont aimé des femmes, qu’elles se soient définies comme lesbiennes, bisexuelles, ou toute autre forme d’orientation sexuelle, ont existé”, explique-t-elle. “C’est rendre compte de la réalité politique d’une période où les persécutions envers la communauté LGBTQIA + étaient omniprésentes et légales, ajoute-t-elle. Rappeler que ces femmes et les persécutions subies ont existé, c’est défendre les droits humains au présent”.

Des activités inclusives

Sur la dizaine de participants, la majorité d’entre eux n’avait jamais pris part à un éditathon. Mais pas de problème, aucun prérequis n’était nécessaire pour cet atelier ouvert à tous, puisque la marche à suivre était très claire. “On a appris à référencer des articles, à faire des recherches précises, à recouper les sources, indique Julie Ricard. Certaines personnes traduisaient, d’autres rédigeaient, et d’autres recherchaient, c’était un vrai travail d’équipe”.

Une équipe renforcée par des participants absents sur les lieux mais bien présents en ligne. "L’intérêt d’un éditathon, c’est qu’on peut aussi le faire à distance et en fonction de ses disponibilités. Beaucoup d’activités, encore aujourd’hui, ne sont pas forcément accessibles pour les femmes qui ont des enfants, par exemple, et c’était donc l’objectif de créer une activité qui soit accessible au plus grand nombre”, ajoute la déléguée pédagogique.

L'ASBL "Les Territoires de la Mémoire", avec le succès de cet éditathon, souhaite continuer le projet et, à terme, étoffer le catalogue des “Sans pages” sur Wikipédia. “C’est un travail qui prend du temps et de la rigueur, c’est un travail d’enquête et de quête, mais s’il pouvait continuer, on aurait tout à y gagner”.