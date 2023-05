8 millions pour valoriser le patrimoine liégeois !

Pour la création d’un centre d’interprétation au Moulin de Ferrières (Lavoir), un montant de 1,2 million d’euros a été dégagé. “La Commune de Héron, propriétaire des lieux, a pour ambition de perpétuer les fonctions du site en l’intégrant dans un projet de développement économique, touristique et durable. Les travaux, couverts par la subvention, s’effectueront en deux temps : les travaux de restauration, de sécurisation et d’aménagement de la meunerie ; la conception et la réalisation d’un centre d’interprétation de la meunerie. Les nouveaux aménagements permettront d’augmenter de manière considérable le nombre de visiteurs. Ils pourront observer la machinerie et le cycle complet de transformation du grain en farine, de manière plus sécurisée, sans gêner le travail du meunier”.

Le Moulin de Ferrières. ©ÉdA – 501394580214

1,3 million d’euros sont réservés à la réhabilitation de l’abri antiaérien sous la Cité Miroir à Liège. Deux objectifs sont poursuivis : plonger les visiteurs dans une atmosphère authentique leur permettant de ressentir la réalité des bombardements ; offrir un espace immersif pédagogique afin d’y présenter une analyse historique et géopolitique sur la guerre.

Abri sous la Cité Miroir à Liège ©Export LRS

Pour la construction d’une “annexe” à l’Hôtel d’Ansembourg, une enveloppe de 1,35 million est prévue. L’actuel musée des arts décoratifs de la Ville de Liège, construit dans la première moitié du XVIIIe siècle, est une maison patricienne richement décorée et situé au cœur d’îlot muséal Grand Curtius. “Le projet prévoit donc la construction d’une annexe qui accueillera les fonctions techniques (accueil, ascenseurs, espaces didactiques et techniques) permettant de conserver le monument du XVIIIe siècle et ses collections dans les meilleures conditions”.

Le musée d'Ansembourg à Liège. ©devoghel

2,7 millions sont prévus pour la réouverture du 104 à Liège (Saint-Servais). “Ce lieu emblématique de la Cité ardente et fermé dans les années 1990 subira une véritable cure de jouvence. Utilisé autrefois comme salle de cinéma et de spectacle, le 104 sera rénové avec l’utilisation des technologies les plus modernes […] Les éléments patrimoniaux seront remis en valeur”. L’objectif est de faire de cet espace de près de 1.000 places, situé dans le complexe scolaire Saint-Servais, un site événementiel d’un nouveau genre, accueillant e-games, événements de Cosplay, jeux de société et de rôle, …

Enfin, 1,2 million sont prévus pour la réhabilitation de l’église Saint-Georges de Limbourg. Comme l’ensemble de la place, l’église Saint-Georges est reconnue patrimoine exceptionnel de Wallonie. Elle est fermée au public depuis plusieurs années vue son état de conservation. Le projet lauréat permettra la réouverture au public… “L’édifice, en dehors des offices, servira également de point de départ et de référence au circuit historique et touristique de découverte du site et des alentours”.