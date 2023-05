Socialistes : qui se ressemble ne s’assemble pas

Les partisans du PS se sont rassemblés au parc d'Avroy pour le discours du 1er mai. ©MICHEL TONNEAU

Le président de la Fédération liégeoise et vice-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a affirmé “la solidarité totale du parti avec les Delhaiziens dans la lutte contre la franchisation des magasins du groupe Delhaize”, avant de conclure par un proverbe bien belge : “Ensemble, on est plus forts”.

Duygy Celik, vice-présidente du PS, est venue ajouter sa pierre à l’édifice en déclarant qu’il n’était “plus envisageable de taxer les plus faibles de la même manière que les plus riches”. Taxer le capital pour rémunérer davantage le travail, tel semble donc être l’objectif du parti socialiste, qui “promet de se battre, toujours, et de gagner, encore”.

Du côté de la place Saint-Paul, les discours du PTB n’étaient finalement pas si différents. “Taxez les riches”, “Soutien au Delhaiziens”, “Non à la droite qui soigne les riches et saigne les pauvres”, autant de slogans qui font écho aux discours du PS sans rassembler les camarades des camps opposés pour autant.

Nadia Moscufo lors du discours du premier mai. ©MICHEL TONNEAU

En fait, la seule chose que le parti des travailleurs semble reprocher au parti socialiste, c’est de faire partie de la Vivaldi. En effet, à part ça, comme dit “Fredo”, “l’ennemi commun des socialistes, c’est le capitalisme débridé de la droite”. Et comme les deux partis partagent après tout le même adversaire, ils s’accordent tous sur une chose : “Vive le socialisme, vive la Belgique et vive le 1er mai”.