Piscine de Visé : "c’est plus qu’une piscine”

Une transformation qui coûte de l’argent mais qui était nécessaire. “Le budget prévu initialement était de 2,5 millions. Seulement, avec l’augmentation du coût des matériaux, entre autres, on sera plutôt à 4 millions”, indique l’échevin. À noter que la Région wallonne a octroyé un subside total de 940 000 euros, un bon coup de pouce pour la Ville de Visé, qui a pu réduire ses frais.

La Ville reprendra la gestion de la cafétéria, deux fois plus grande que la précédente. ©MICHEL TONNEAU

Avec cette somme, les autorités communales promettent une piscine de qualité, accessible au plus grand nombre. “Nous avons profité de ce chantier pour créer un lieu PMR-friendly, ce qui n’était pas le cas avant”, explique Julien Woolf. Les douches seront, en effet, équipées de siège pour les personnes à mobilité réduite, les vestiaires seront accessibles aux potentiels fauteuils roulants et un ascenseur permettra de rejoindre la piscine en contrebas.

Plus qu’une piscine, un centre de loisirs

En plus des différents aménagements PMR, l’échevin des Sports a prévu l’ajout de toutes sortes d’activités pour que ce lieu “soit plus qu’une piscine”. “Nous avons construit une terrasse pour permettre aux nageurs de profiter du beau temps une partie de l’année, nous allons créer une plaine de jeux pour les enfants et, enfin, un espace wellness sera disponible”, ajoute Julien Woolf.

Julien Woolf, échevin des Sports et de la Jeunesse. ©MICHEL TONNEAU

Sauna, hammam et salle de massage, la piscine se veut être un véritable centre de loisirs “pour tendre vers ce que le privé peut offrir, tout en gardant des prix démocratiques”.

Et, pour garder des prix démocratiques, il a fallu être inventifs. “L’espace wellness va nous permettre de limiter l’impact financier sur les fonds communaux”, confie l’échevin. Si le prix de la baignade ne devrait pas vider le portefeuille des nageurs, la commune pourra se permettre de demander un supplément pour accéder aux activités de bien-être.

Les infrastructures ont été totalement modernisées. ©MICHEL TONNEAU

La Ville a également décidé de reprendre la gestion de la cafétéria, ce qui devrait encore réduire les frais, étant donné que des agents communaux seront en charge de l’établissement. “Ouvrir la piscine coûtera 580 000 euros à la Ville chaque année”, explique l’échevin. “Avec ces activités, le coût sera un peu moins conséquent, même si nous resterons une piscine publique déficitaire pour ne pas impacter le prix des entrées et punir les Visétois”, conclut-il.

Ces nouvelles infrastructures devraient rouvrir dès le mois d’août, avec un tout nouveau bassin qui, certes n’a pas grandi en longueur, mais qui a gagné en profondeur. Et, grande nouveauté, il sera possible, pour les plus préparés, de réserver un couloir en ligne, sur le site officiel de la piscine. Alors… Prêts pour le grand plongeon ?