Envie d’occuper la Maison du Peuple à Seraing ?

Comme on le rappelle à la Ville de Seraing, les étages du bâtiment de la Maison du Peuple ont été rénovés par Eriges et accueillent des logements. “Et le rez-de-chaussée a pour vocation d’être un espace d’animation ouvert, collectif, autonome, convivial, flexible et évolutif, favorisant une gestion collective, permettant de recréer du lien entre les citoyens et de redynamiser le quartier en favorisant les synergies entre projets”. Ce lieu abrite également le bureau de l’équipe du Service Prévention qui y organisera ses activités à destination du quartier.

La Maison du Peuple de Seraing est née au début des années 1900. Seraing comptait alors l’époque trois Maisons du Peuple (celle du Molinay, celle du Val-Saint-Lambert et celle d’Ougrée). Haut lieu de luttes sociales et contestataires, celles-ci ont “participé grandement à la prise de conscience ouvrière et ont permis d’obtenir de réelles avancées sociales en matière de droits politiques et d’accès à l’éducation”, indique-t-on encore à la Ville. “Après leur déclin économique, beaucoup de Maisons du Peuple ont été vendues et/ou transformées en cafés. Aujourd’hui, l’objectif de la Maison du Peuple est de recréer un espace de cohésion sociale ouvert à tout public où chacun peut s’enrichir des expériences des uns et des autres”.

Pour participer…

Il est nécessaire d’être âgé de minimum 18 ans pour déposer sa candidature… Un local sera mis à disposition des lauréats gratuitement durant une période de 6 mois (du 12 juin au 12 décembre 2023). Deux locaux sont proposés : une grande salle, d’une capacité de 60 personnes, et une petite salle de réunion, d’une capacité de 10 personnes.

Les projets citoyens devront rentrer dans une des catégories suivantes : social (soirée jeux, permanence des voisins, activités de comité de quartier, tricot/broderie/couture, meuble à dons, boîte à livre,…) ; culturel (projection de films, soirées débats, ateliers créatifs, séances d’informations, audiovisuel,…) ; artisanal (ateliers de création de bijoux, ateliers de création de produits cosmétiques,…) ; soins et santé (yoga, tai-chi, expression corporelle, massage, ateliers de confiance en soi,…) ; éducation et jeunesse (table de discussion, ateliers numériques, formations…).

Les projets d’entrepreneuriat devront rentrer dans une des catégories suivantes : entrepreneuriat social (développement numérique, vente de vêtements, de livres,…) ; artisanal (création et vente de bijoux, d’objets 3D, graphisme, ateliers zéro déchets,…) ; sportif (coaching sportif, danse,…) ; soin et santé (yoga, tai-chi, expression corporelle, massage, ateliers de confiance en soi,…) ; éducation et jeunesse (cours de langues, ateliers numériques, formations…).

Un jury sera organisé pour choisir les lauréats. La priorité est donnée aux projets de citoyens Sérésiens et aux associations du quartier, mais l’appel est aussi ouvert à toute autre personne pour autant que son projet puisse apporter une plus-value aux habitants et utilisateurs du quartier. Les intéressés doivent remplir un dossier de candidature pour le 26 mai au plus tard. Retrouvez le règlement et les formulaires de candidature via le QR code ou ce lien : https://bit.ly/443dZdw... Ou contactez les responsables de l’appel via l’adresse suivante : maisondupeuple.seraing@gmail.com – 04/236.03.50. Des permanences sont organisées à la Maison du Peuple dès le 2 mai pour les personnes qui souhaitent être aidées dans la rédaction de leurs dossiers : le mardi de 9h à 12h30 et le jeudi de 14h à 17h. Adresse du lieu Rue Alfred Smeets 47, 4100 Seraing.