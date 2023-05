Trois digues seront installées sur la Rhée à Meeffe (Wasseiges)

Des aménagements qui seront loin d’être inutiles, car lors de fortes pluies, la Rhée déborde et inonde les maisons aux alentours. Sans oublier le fait que, lors de tels épisodes, le débit excessif du cours d’eau fait gonfler la Soile qui gonfle elle-même la Mehaigne. "Avec ces digues, on créera des zones d’immersion temporaire, poursuit Marc Rulkin. À elles trois, elles permettront de retenir 70 000 m3 d’eau."

Avec une telle capacité, on devrait être à l’abri si des épisodes, tels que celui de 2021, venaient à se produire. "Mais si on se retrouve confronté à ce qu’on appelle “l’orage du siècle”, les digues offriront évidemment une protection, mais elles ne seront pas suffisantes."

Mais avant que ces aménagements ne soient mis en place, il faudra se montrer patient. "Normalement, les digues seront aménagées dans deux ans."

De nombreux aménagements

Mais dans le cadre de ces travaux, on ne se contentera pas de créer des digues "et puis c’est tout". De nombreux aménagements seront également mis en place autour de ces zones d’immersion temporaires.

À titre d’exemple, on installera une mare didactique et un module expliquant le rôle bocage à proximité de la digue la plus en aval. "Cette zone aura vraiment un rôle didactique et sera accessible au grand public. La deuxième zone d’immersion temporaire sera en revanche réservée à un public déjà plus connaisseur. Et la troisième zone, dans laquelle la faune sera à l’abri, sera destinée à des spécialistes qui viennent pour faire de l’observation."

Mais ce n’est pas tout. L’ensemble du territoire "Soile et affluents", qui recouvre une partie des communes de Fernelmont, Wasseiges et Éghezée, sera aménagé. "On placera des zones de pique-nique à proximité des différents cours d’eau." À noter qu’un parcours santé sera également créé.

Afin de favoriser la mobilité douce, des chemins bibandes et empierrés seront aménagés. Des zones tampon de plusieurs mètres de large seront également créées à proximité de ces mêmes cours d’eau. "C’est important pour la faune."

En parlant de faune, les poissons auront également droit à des petites attentions. Une échelle à poissons, ainsi que plusieurs bandes inondables, "qui permettront aux poissons de se reproduire", seront installées.

Mais au final, qui va payer tout ça ? "Les différents projets seront financés par la Région wallonne et les Communes du territoire. En fonction de la nature de l’aménagement, la Région wallonne prendra en charge 60 à 80 % du montant total. La Commune paiera le reste", conclut Marc Rulkin.