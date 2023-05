Angleur : Il démonte l’armoire électrique à la hache et à la scie circulaire !

Une fouille de sécurité a été réalisée et Pierre transportait deux couteaux, dont un à lame auto bloquante et jaillissante. Il a expliqué qu’il l’utilisait dans le cadre de ses activités professionnelles. Il est également porteur d’un pepper spray. Interrogé, il a expliqué qu’il l’aurait trouvé sur un chantier. Il aurait décidé de le garder pour le donner à fille afin qu’elle puisse se défendre en cas d’agression. Les policiers ont tenté de comprendre quelle mouche avait bien pu le piquer pour qu’il décide de détruire de la sorte le boîtier électrique.

Il a alors expliqué qu’il était rentré du travail et avait constaté que la porte de son habitation avait été fracturée. Toujours selon ses dires, son câble Proximus avait été sectionné. Une découverte qui l’a fortement mis en colère. Il a alors voulu “punir le quartier” ! Il s’est saisi d’une hache et a porté plusieurs coups sur l’armoire électrique. Il a précisé qu’il souffre de diabète. Il n’avait pas pris sa médication, ce qui pourrait occasionner des réactions excessives et disproportionnées. Le tribunal a estimé les faits établis. La SA Proximus s’est constituée partie civile pour un euro provisionnel en attendant l’estimation du préjudice.