Cité administrative : ce nouveau “phare” de Liège ! (photos)

31 millions

Après un demi-siècle de bons et loyaux services, la cité administrative de Liège, véritable emblème de la Cité ardente et reconnaissable par ce symbole de la nativité peint sur son flanc, était contrainte de fermer ses portes. En 2016, le service informatique était le dernier à quitter la cité pour s’installer dans le bâtiment de la rue des Guillemins. “Un bâtiment loué par la Ville et qui nous coûtait plus d’un million d’euros par an”, rappelle le bourgmestre… Une somme déboursée à contrecœur on l’imagine mais une dépense nécessaire au regard de l’état du bâtiment inauguré 50 ans plus tôt. C’est dès 2011 en effet que, sur décision du bourgmestre, le déménagement des premiers employés était réalisé, pour des raisons de sécurité évidente. Après avoir obtenu l’assurance de subsides importants – 11 millions de l’Europe (Feder) et 14 millions de la Région wallonne pour un chantier estimé à 31 millions d’euros – les travaux de rénovation pouvaient débuter avec un double objectif : économie d’énergie et accessibilité. Nous étions en août 2020.

Willy Demeyer lors de la conférence de presse sur le chantier de la rénovation de la cité administrative qui arrive à son terme. ©MICHEL TONNEAU

Le chantier de la rénovation de la cité administrative arrive à son terme. ©MICHEL TONNEAU

Accessibilité

”La Cité administrative est située à l’un des endroits où la Meuse et les Coteaux de la Citadelle sont les plus rapprochés”, indiquait ce jeudi matin Bernard Deffet, du bureau d’architectes Baumans-Deffet, “et malgré tout, ce bâtiment particulièrement visible était l’un des moins aimé car il était fermé sur lui-même”. Le travail du bureau fut dès lors d’ouvrir cette tour, “pour en faire un des bâtiments les plus aimés”. Aujourd’hui, l’impression de verticalité perdure mais la "perméabilité" des lieux est effectivement sans commune mesure avec l’ancienne version.

”Avec les performances énergétiques, l’accessibilité des lieux est une autre spécificité de cette cité innovante et exemplaire”, poursuit Roland Léonard, échevin des Travaux, heureux que le timing du chantier ait été respecté. “Outre le fait que tous les services sont accessibles de plain-pied aux différents étages, la circulation et les indications sont pensées pour être tournées vers le plus grand nombre. Le bâtiment dispose du label Access I, qui garantit une accessibilité optimale, y compris pour les personnes à mobilité réduite”.

L'échevin Roland Léonard. ©MICHEL TONNEAU

Bernard Deffet fait partie du bureau d'architecture Baumans-Deffet qui s'est occupé du chantier de la rénovation de la cité administrative de Liège. ©MICHEL TONNEAU

Ouverture au public donc, pour rencontrer sa fonction première mais aussi ouverture sur l’extérieur, matérialisée par des espaces lumineux et, prochainement, l’aménagement urbain autour de la cité qui verra le parking disparaître au profit d’une petite esplanade réservée aux usagers de la cité et aux Liégeois. Sans compter sur cette accessibilité générale du lieu, parfaitement desservi par la ligne de tram, présente tant sur les quais que dans la rue Féronstrée.

Synergies

Autre point fort de ce nouveau cœur de ville : la rationalisation des services. L’administration présente aux Guillemins revient logiquement dans la maison mère, mais ce n’est pas tout… En effet, une partie des services du CPAS intégrera désormais la cité administrative. “Ce qui permet de créer les synergies voulues entre la Ville et le CPAS”, se réjouit encore Willy Demeyer qui mentionne, ici aussi, d’importantes économies et une plus grande efficacité dans la gestion du service au citoyen. “Précisément, c’est le guichet d’accueil des nouvelles demandes qui intégrera la cité”, poursuit Jean-Paul Bonjean, président du CPAS, “au total, 140 agents seront présents sur place, ce qui signifie que le travail de proximité continue tant place Saint-Jacques que dans les différentes antennes de quartiers”.

Un service du CPAS qui intégrera le niveau 2 tandis qu’au rez-de-chaussée ou trouvera le guichet d’accueil, l’État-civil (naissances, nationalités, mariages, décès…), la mairie de quartier du centre-ville ou encore le service social communal. Dans le cadre des services au citoyen toujours, les affaires citoyennes et le service des étrangers intégreront le niveau 1. Les niveaux 3 à 6 seront occupés par des espaces partagés (réfectoires, salles de réunion, archives…) ; les autres services de la Ville intégreront les niveaux 7 à 17, juste sous la terrasse panoramique située au 18e étage, à 67 mètres de hauteur ; au même niveau que la dernière marche de la Montagne de Bueren qu’on distingue parfaitement depuis la cité administrative. Sans doute pas un hasard pour cette tour (re) devenue moderne alors qu’elle fut inaugurée pour la première fois en… 1967.

À terme, 550 agents intégreront la nouvelle cité qui accueillera 250.000 personnes par an, “soit 1.000 par jour d’ouverture”, mentionnait encore Willy Demeyer, “c’est énorme”. Il fallait donc être ambitieux.

Une tour zéro carbone car…

”Si nous avons obtenu tant de subsides, de l’Europe et de la Région, ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une administration mais bien parce que nous avons affiché cet objectif zéro carbone”. Willy Demeyer peut désormais sourire… l’objectif est atteint. Compenser l’énergie consommée par une tour de 18 étages, 550 agents et au moins autant d’ordinateurs, nécessitait toutefois d’importants investissements.

Parmi les techniques utilisées, on retiendra l’isolation performante (les deux pignons aveugles sont isolés thermiquement et les façades sont pourvues de 5.000 m² de nouveaux châssis double vitrage) mais aussi la présence de 1.600 m² de panneaux photovoltaïques. Et surtout l’utilisation du principe de géothermie. Concrètement, 4 puits de 12 mètres de profondeur sont creusés sous la cité administrative “et on y pompe l’eau directement dans la nappe phréatique”, indique Cédric Masy, directeur des techniques spéciales à la Ville de Liège. “L’eau y est pompée à raison de 30 m3 par heures en permanence”. Grâce à cette eau, à 12° en hiver et à 15° en été, “couplée à deux pompes à chaleur”, une température constante est garantie en utilisant une ressource naturelle et inépuisable. “En été, la fraîcheur de la nappe servira à refroidir l’air ambiant et en hiver, la pompe à chaleur va compiler, augmenter et transférer cette chaleur prélevée dans la nappe vers les espaces à chauffer".

