Feu vert pour la dernière phase de travaux au Moulin de Ferrières à Héron

Le Moulin de Ferrières c’est un accueil touristique, une boutique de produits locaux, un hébergement, un restaurant, une boulangerie, une salle polyvalente en phase de travaux et, "last but not least", un futur centre d’interprétation de la meunerie. Le chantier était peut-être long pour certains mais cette fois, c’est la bonne. Le site marquera désormais profondément et durablement la commune de Héron avec l’entame prochaine de sa dernière phase de travaux. Une ultime étape rendue possible par le gouvernement de Wallonie et de la ministre en charge du Patrimoine et du Tourisme, Valérie De Bue, qui a décidé de retenir la candidature du Moulin de Ferrières dans le cadre de l’appel à projets "valorisation des biens à haute valeur patrimoniale". Résultat ? La Commune décroche un subside de 1 200 000 € pour la création d’un centre d’interprétation. Qui l’eut cru ? "On ne pensait pas qu’en dix ans, on en serait déjà à ce stade-là. On a racheté le site en 2014 à la famille de meuniers qui occupait les lieux depuis toujours (1745), rappelle Éric Hautphenne, bourgmestre de Héron. Pour nous, c’est une excellente nouvelle car c’était le chaînon manquant. On va pouvoir se projeter dans la dernière phase des travaux." Le Moulin de Ferrières fait ainsi partie des cinq candidats retenus de la province de Liège et du seul sur l’arrondissement de Huy-Waremme. De quoi prouver qu’au moulin, ça tourne bien.