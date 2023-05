Le 7 décembre 2021, la police a été appelée chez une dame suite à des coups portés par son fils. Vers minuit, Bernard a sonné à sa porte. Cela ne devait pas être la première fois que l’intéressé pouvait se montrer agressif au point que sa maman, une dame qui a presque la soixantaine, a eu peur de lui ouvrir la porte. Elle a préféré lui répondre par la fenêtre pour tenter d’éviter de se faire agresser. Bernard lui a demandé de téléphoner à sa copine avec laquelle il venait de se disputer. Lorsqu’il a entendu la voix de celle-ci, il s’est énervé, a enjambé la fenêtre restée ouverte, pénétré à l’intérieur de la maison de sa maman pour l’agresser. Il a jeté deux pots de fleurs dans sa direction et l’a poussée. Elle est tombée au sol et il l’a rouée de coups au visage et sur la tête ! Lorsque la police est arrivée sur place, la dame était choquée, apeurée et épuisée.

Les policiers ont constaté qu’elle présentait des rougeurs au niveau du front, du nez et de la pommette. La victime a subi une incapacité de travail. L’intéressé a été intercepté. Il transportait une machette dans son véhicule… Le suspect a expliqué qu’à cette période, il avait enchaîné les bêtises. Le jour des faits, suite à une dispute avec sa compagne, il s’est saoulé. Il a expliqué avoir “quelques flashs” mais ne pas se souvenir de ce qu’il s’est passé chez sa mère.

Le 12 décembre 2021, dans l’après-midi, il s’est rendu au Night&Day situé à Visé. Il est entré dans le magasin, s’est dirigé dans l’accès interdit au public et a sorti un marteau.

Le tenancier a réussi à le désarmer et à le maîtriser. Bernard a expliqué qu’il s’était séparé de sa compagne une semaine auparavant, ce qui l’aurait rendu très nerveux. Elle lui a indiqué qu’elle ne voulait plus de contact avec lui. Il a bu une bouteille de vin. Il s’est rendu au magasin pour chercher de l’alcool. Comme il n’avait pas d’argent, il s’est armé d’un marteau pour faire peur au gérant au cas où il ne voudrait pas lui en donner. Son intention était de prendre une bouteille puis de partir en courant. Le gérant l’a immédiatement maîtrisé.

Après avoir été arrêté, le suspect a déclaré au juge d’instruction qu’il avait des regrets. Il pense que c’est l’alcool qui l’a poussé à agir ainsi.