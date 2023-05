Liège : Il a envoyé des photos de son sexe à une adolescente

Déjà condamné

Ainsi, dans le courant de l’année 2017, le père de famille a déposé plainte à l’encontre d’Alain. En effet, ce dernier venait de découvrir que le quinquagénaire envoyait des messages sur Facebook à sa fille alors âgée de 13 ans. Le papa a décidé de se faire passer pour sa fille et de demander à l’homme pour quelle raison il lui parlait. Alain, qui se présentait sous un faux nom, a alors envoyé, à la jeune fille, pensait-il, des photos plus que suggestives de son sexe en érection en lui demandant de lui envoyer en retour des photos d’elle ! Alain a démenti avoir commis ces faits. Il avait déjà écopé de 18 mois de prison avec sursis pour avoir commis des abus de confiance, des détournements et des escroqueries.

En avril 2018 l’adresse IP du téléphone d’Alain a été repérée alors qu’il était en train de servir à l’envoi d’une vidéo qui contenait des actes pédophiles. La police s’est rendue à plusieurs reprises au domicile du suspect pour l’entendre, mais sans résultat. Lorsque les inspecteurs venaient sonner à sa porte, Alain ne répondait pas. Les enquêteurs ont fini par obtenir un mandat de perquisition. Arrivés sur place, les policiers ont d’abord sonné à la porte, mais lorsqu’ils n’ont pas reçu de réponse, ils ont fini par rentrer dans les lieux grâce à un serrurier. Ils ont alors découvert que l’habitant se trouvait à l’endroit… Le tribunal a estimé les préventions à sa charge comme étant établies.