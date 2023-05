Liège : Il aurait commis des attouchements sur sa fille il y a 25 ans

Une autre jeune fille s’est plaint

Selon le parquet, l’homme aurait quitté son épouse et sa fille en les laissant criblées de dettes. Il est parti s’installer en Suisse avec sa nouvelle compagne. Pendant plusieurs années, l’homme a versé une somme de 1 000 euros par mois pour financer les études de sa fille en France. Le 11 octobre 2019, elle a déposé plainte contre lui après avoir appris que les faits pouvaient encore être jugés. Elle l’aurait appelé au téléphone pour lui dire qu’elle se souvenait de tout, mais il lui aurait raccroché au nez. Lors d’une visite en Suisse, elle s’est rendue dans le restaurant dans lequel son père travaille. Elle l’a confronté à ses accusations, mais ce dernier a fait intervenir la police. L’homme a été condamné en 1972 pour des attentats à la pudeur sur une jeune fille. Il dément les faits mis à sa charge.

Une ancienne petite amie de son fils a expliqué que l’homme avait eu des comportements déplacés envers elle alors qu’elle était adolescente. Il lui aurait plusieurs fois posé la main sur la cuisse et mis la main dans la culotte en lui disant qu’il pourrait coucher avec elle et qu’elle ne devait pas faire la difficile. “C’est faux. Peut-être a-t-elle reçu de l’argent pour dire cela”, a estimé le prévenu. “Ma fille m’a sali aux yeux de cette fille, peut-être a-t-elle décidé de l’aider.” En réalité, à l’époque, la maman de la plaignante avait téléphoné à la maman de cette fille pour lui expliquer qu’elle avait l’impression que cette jeune fille faisait tout pour être aguichante envers son mari. La fille du prévenu a lu une lettre dans laquelle elle explique ses sentiments et le fait que ses frères ne lui parlent plus. Selon le prévenu, sa fille souhaiterait obtenir de l’argent car il n’a plus souhaité lui en verser à un certain moment. Les avocats de la défense ont plaidé l’acquittement. Le tribunal rendra sa décision en juin prochain.