Liège : Il encourt 7 ans de prison

Un Liégeois âgé de 41 ans encourt une peine de sept ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir commis des viols et des atteintes à l’intégrité sexuelle sur ses trois nièces et la fille de sa compagne entre 2015 et 2020. Les jeunes filles étaient âgées entre 8 et 16 ans. Dans le courant de l’année 2010, le frère du suspect s’est suicidé.