Liège : 3 cellules commerciales proposées dans le cadre de Creashop

”Au début des années 2000, le quartier Grand Léopold apparaissait comme un espace particulièrement dégradé au cœur de la Ville, cumulant les difficultés d’ordre urbanistique, social et économique. Dès 2006, la Ville de Liège a eu une vision d’avenir pour le quartier et s’est rendue propriétaire, via sa Régie foncière, de plusieurs bâtiments afin de créer de nouvelles cellules commerciales et des logements de qualité”, rappelle-t-on au cabinet de l’échevine. Du côté des autorités, on se réjouit aujourd’hui du regain commercial des ruelles du Grand Léopold, “qui connaissent un afflux rafraîchissant de boutiques de créateurs, de concept-stores, d’artisans de bouche, de petits restaurants, de stylistes et de designers”.

Dans le cadre de ces appels, les candidats-commerçants vont pouvoir bénéficier de loyers progressifs pendant les 3 premières années d’occupation des surfaces, et ce, calculés sur un loyer de base dès la 4e année : 40 % du loyer de base la première année ; 60 % du loyer de base la deuxième année ; 80 % du loyer de base la troisième année ; 100 % du loyer de base la quatrième année et au-delà.

Les surfaces commerciales proposées aujourd’hui sont les suivantes :

▪ Rue Souverain-Pont n°15. Une surface principale de 60 m2 équipée de deux cabines d’essayage et de deux extensions de tablette de fenêtre pour pouvoir garnir les vitrines du commerce. Le loyer mensuel de base est de 1000 €.

▪ Rue de la Cathédrale n°16. Cette surface commerciale de 92,81 m2, qui dispose d’une belle grande vitrine, est le fruit d’une nouvelle construction de la Régie foncière. Elle bénéficie d’une très bonne isolation thermique. Le loyer mensuel de base est de 1200 €.

▪ Rue de la Cathédrale n°18. Cette surface commerciale de 101,48 m2, issue de la nouvelle construction de la Régie foncière, dispose également d’une grande vitrine et d’une très bonne isolation thermique. Le loyer mensuel de base est de 1300 €.

Afin de participer à l’appel à projet, les candidats doivent envoyer un dossier de candidature complet avant le 18 août 2023, à l’adresse suivante, avec la mention :

“Appel à projet CREaSHOP@GRAND LEOPOLD – Dossier de candidature”.

Ville de Liège. Service du Développement économique et commercial. Bureau du Commerce, rue Sur-Les-Foulons 11/4. 4000 Liège.

Toutes les informations concernant la procédure de sélection et le règlement de l’appel sont disponibles sur le site : place2shop.liege.be, partie investisseurs.