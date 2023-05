Des hélicoptères militaires en exercice au-dessus de nos têtes

Ainsi, quatre hélicoptères Agusta, type A109 et NH90 effectueront plusieurs itinéraires pendant les journées des 8, 9 et 10 mai prochains. La zone d’entraînement se concentrera majoritairement autour de la base aérienne de Beauvechain mais aussi dans les alentours de certaines de nos communes, à savoir Berloz, Braives, Clavier, Geer, Hannut, Héron, Huy, Villers-le-Bouillet et Wanze. Aucun désagrément ne sera occasionné pour les habitants, selon la Défense. Les passages d’hélicoptères se feront néanmoins plus fréquents dans certaines zones et à plus basse altitude que d’habitude. Donc, ne vous étonnez pas si vous voyez des hélicoptères de l’armée survoler votre jardin à basse altitude.