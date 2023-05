La Basse-Meuse soumet sa candidature pour le projet européen “LEADER”

Au mois de mai, le GAL a bien travaillé et a soumis sa candidature au projet européen LEADER, qui vise le financement de projets pilotes en zone rurale. S’inspirant de 24 préprojets sur des thématiques variées, quatre projets finaux ont été soumis à la Région wallonne.

La mobilité douce

Le premier objectif du GAL et des citoyens adhérents consiste à promouvoir davantage l’utilisation du vélo, notamment pour les élèves, en installant des parkings à vélos sécurisés dans les écoles. Le groupe souhaite également organiser des ateliers de sensibilisation aux bienfaits de la mobilité douce et à son impact moindre sur l’environnement.

Des partenariats avec des entreprises locales sont également envisagés afin de proposer des promenades en triporteurs aux personnes âgées du territoire. Un moyen de “promouvoir un mode de vie sain tout en améliorant la qualité de vie des riverains”, indique Isabelle Dalimier, responsable de projets à Basse-Meuse Développement.

La découverte des richesses de la Basse-Meuse

Le groupe, tout en restant dans une optique de protection de l’environnement, envisage également de valoriser les points touristiques, patrimoniaux et culturels de la région via la route d’Artagnan, un itinéraire équestre et cyclable européen.

À l’aide d’une plateforme interactive, les différents usagers et connaisseurs de cette route pourront y créer des itinéraires de balades et y indiquer les points d’intérêts qui jonchent ce chemin.

Une manière de “redécouvrir les richesses de la région de la manière la plus douce possible”, déclare la responsable.

Un territoire plus résilient

Ensuite, la Basse-Meuse a, à plusieurs reprises, fait part de sa volonté à préserver et renforcer la biodiversité, notamment en ce qui concerne la création de la Passerelle de Caster, qui “permettra d’accroître le respect de la nature et du paysage en facilitant leur exploration”.

C’est pourquoi le GAL souhaite établir un état des lieux des différentes zones humides du territoire, afin de sensibiliser les différents publics à la préservation de celles-ci et afin de, pourquoi pas, y développer des zones en écopâturages.

L’agriculture sociale

Enfin, le GAL se veut être à l’écoute de tous les citoyens et, pour ce faire, souhaite œuvrer pour une meilleure qualité de vie des personnes vulnérables en les incitant, entre autres, à suivre des formations sur les enjeux écologiques et humains actuels.

Ce public cible serait accompagné et guidé par un réseau d’agriculteurs conscients des besoins du territoire et de ses spécificités.

À travers ces quatre axes, le GAL espère pouvoir convaincre la Région wallonne, qui donnera, ou non, son accord pour un financement au début de l’automne. Au total, le budget pour ces projets est fixé à 1,7 million, réparti sur quatre années.