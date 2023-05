Projet Médi-Market: une large opposition au projet de Ben-Ahin depuis Huy et Andenne

Faire d’une surface deux commerces

On en est donc là aujourd’hui, face à cette demande pour partager un seul et même espace commercial en deux parties. Et tout comme il y a deux ans, les Hutois, emmenés en grande partie par les pharmacies hutoises, sont montés au créneau. Organisant une pétition autant sur internet que dans les officines. Car s’ils ne s’opposent pas à la reprise d’une officine existante, les pharmaciens hutois sont opposés au principe de Médi-Market, "un supermarché de la pharmacie. Une grande surface où on retrouve tout ce qui est parapharmacie mais il y a souvent aussi une pharmacie dedans", expliquaient il y a quelques jours les pharmaciennes de PharmaVrai, officine du centre hutois. Et d’ajouter que leur concept, c’est "de casser les prix, de faire des promos sur les produits phares". Un Médi-Market, c’est concrètement "une concurrence en termes de prix".

Et cette pétition a récolté 491 signatures, en plus des courriers envoyés séparément. Tout a été rendu à l’urbanisme ce mercredi. Et le soir même, quelques pharmaciens hutois rencontraient le bourgmestre f.f. Éric Dosogne ainsi que le bourgmestre en titre, le ministre Christophe Collignon. "Avec le collège, on avait demandé à les rencontrer, explique Éric Dosogne. Ils sont venus nous expliquer leur position. On leur a rappelé la nôtre lors de la précédente demande de Médi-Market." Il y a deux ans, le ministre wallon de l’Economie Willy Borsus avait refusé le permis d’implantation commerciale introduire pour un Médi-Market à Ben-Ahin. La Ville de Huy avait elle-même introduit un recours auprès de la Région wallonne, elle avait été entendue.

Délocaliser Paris XL

Qu’en sera-t-il ici ? Si le projet concerne toujours Medi-Market et Ben-Ahin, il est cependant différent. Il y a deux ans, il s’agissait d’un nouveau bâtiment. Ici, c’est une surface commerciale qui a déjà accueilli une enseigne et qui devrait en accueillir deux. Il s’agit donc de la réutilisation d’un bâtiment existant. Sauf qu’on imagine mal la Ville de Huy être aujourd’hui favorable à l’arrivée de Médi-Market alors que ce n’était pas le cas il y a deux ans. Tout comme on imagine difficilement la Ville de Huy accepter la délocalisation de Paris XL de la rue Neuve vers la périphérie alors que le collège communal se bat pour justement redynamiser son centre-ville…

Désormais, la Ville de Huy a 30 jours pour examiner le dossier, le collège rendra ensuite un avis. Puis, ce sera au fonctionnaire des implantations commerciales d’accorder le permis ou pas. Déjà, les officines annoncent qu’elles seront prêtes à aller plus loin. À introduire un recours auprès du ministre wallon Borsus. Si jamais il accorde le permis, un recours au Conseil d’État est encore possible…