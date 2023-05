Magasins ouverts le dimanche à Huy: des "Flâneries" timides mais encourageantes

Des clients et des ventes

Si une majorité d’enseignes avaient laissé leur grille fermée, il ne fallait cependant pas marcher longtemps pour trouver des commerces bien ouverts. Autour de la grand-place, Caroline Sermeuse, de la boutique Iguane, affirme avoir réalisé quelques ventes. "J’ai eu quelques clients, pas mal de passage mais aussi quelques ventes, c’est bien." Motivée, la commerçante ne regrette donc pas son ouverture. "Je veux redonner un dynamisme et une image à la ville. Je veux que les gens viennent en ville et trouvent des commerces ouverts. Imaginez prendre un hôtel à Bruges et ne trouver que des commerces fermés le dimanche quand vous vous promenez, c’est râlant. En tant que ville touristique, je trouve que c’est une bonne chose que certains commerces s’ouvrent à cette clientèle."

D’autres, malgré une journée très calme pour les ventes, veulent croire en ce mouvement et espèrent que lors de la prochaine édition, le 4 juin, d’autres commerçants joueront le jeu. "Le commerce de Huy bouge beaucoup ces derniers temps, et si on veut changer les “on-dit”, il faut agir, s’enthousiasme Lara Meersseman, gérante du magasin In Fine, rue des Brasseurs. Je pense que d’ici quelques mois, on commencera à savoir qu’il faut venir à Huy les premiers dimanches du mois."