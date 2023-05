Un tournoi de foot contre l’homophobie et les discriminations

Au programme donc, outre des matchs de foot, de moments où les jeunes échangeront avec des personnalités émérites du football belge. Ces étaliers seront évidemment accessibles aux parents des joueuses et joueurs et aux personnes qui les accompagnent.

Prévention et sensibilisation

C’est que l’homosexualité reste un sujet tabou dans le domaine du sport et notamment dans le monde du football. On en veut pour preuve le nombre extrêmement limité de footballeurs et footballeuses professionnels ayant réalisé leur coming out durant ou après leur carrière… Et le monde du foot amateur n’est pas vraiment différent. Une situation qui, en partie, trouve peut-être son origine dans la conception même des supporters et joueurs. Combien de fois n’a-t-on pas entendu dans les tribunes ou sur le terrain des mots comme “pédés”, “on n’est pas des tapettes”…

Des mesures ont heureusement été prises et remportent un succès relatif. D’ailleurs, les experts s’accordent à dire que la voie vers un football plus tolérant et inclusif passera par la prévention et la sensibilisation. D’où l’intérêt de ces rencontres au RFCL.