Grivegnée : Ils dealent en famille…

La dame est particulièrement bien connue des autorités. L’enquête a débuté lorsque le fils de Fabienne a été interpellé à bord d’un véhicule. En effet, il est apparu qu’il vendait de la cocaïne et de l’héroïne. Le véhicule dans lequel se trouvait le suspect avait été loué au nom d’une connaissance de la mère de l’intéressé. Une perquisition a été réalisée au domicile de la mère et du fils.

Reconnue par les clients

Fabienne a donné aux enquêteurs une carte d’identité qui avait servi à louer la voiture. Le fils de Fabienne détenait deux GSM. Sur les 68 contacts qui se trouvaient sur le GSM, 64 étaient connus des autorités pour avoir été mêlés à des faits de stupéfiants. Le fils a démenti que sa mère soit impliquée. Mais l’enquête a permis de démontrer que c’était tout le contraire. En effet, plusieurs clients ont précisé que lorsque son fils n’était pas disponible, c’est Fabienne qui leur vendait de la drogue. Elle a également fourni de l’argent et les documents à son fils pour lui permettre de louer la voiture et de vendre de la drogue. Elle a expliqué qu’elle préférerait lui fournir de l’argent plutôt qu’il fasse une “bêtise.”

Fabienne est déjà bien connue de la justice. Elle a été condamnée pour infractions à la loi sur les stupéfiants en 1989, plusieurs fois en 1991, en 2000, plusieurs fois en 2007, en 2008, en 2010, en 2014 et en 2015 ! Elle a également bénéficié, à plusieurs reprises, d’un sursis probatoire. “Il ressort en outre de la lecture du casier judiciaire de l’intéressée, déposé devant la cour par la partie publique, qu’ont été révoqués une suspension simple en 1987, une libération conditionnelle en 2013 et deux sursis probatoires en 2018.” Dans ces conditions, les magistrats ont estimé qu’il n’était pas opportun de lui accorder de mesure de faveur. “Dès lors, la cour considère que la finalité des poursuites commande en l’occurrence tant au regard de la nature des faits retenus à charge de Fabienne X que de la personnalité de celle-ci de prononcer une peine complémentaire effective et suffisamment contraignante.”