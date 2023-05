Oupeye : Il provoque une course-poursuite

Amir, 22 ans, a écopé d’un an de prison ferme et six mois de déchéance du permis de conduire devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir provoqué une course-poursuite avec la police et avoir commis toute une série d’infractions au Code de la route. Cette condamnation a été prononcée par défaut car le prévenu ne s’est pas déplacé devant le tribunal pour expliquer son comportement.