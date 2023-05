Projet de construction de 47 logements sociaux à Flémalle-Grande

La Maison des Hommes est l’une des 63 sociétés de logement de Service Public (SLSP) de Wallonie. Créée en 1950, elle assure la gestion d’un parc immobilier de 2 026 logements et de 474 garages sur le territoire de Flémalle. Aujourd’hui, la société de logement dépose une demande de permis pour un nouveau projet immobilier de 47 logements, 30 appartements et 17 habitations familiales, répartis en trois immeubles, avec 121 places de parking, allée S. Allende (au-dessus rue Lonstriche) et rue du Profondval à Flémalle-Grande.