Royal Tennis Club de Grâce : les installations existantes seront rénovées

”L’augmentation des prix fait exploser le budget du dossier estimé au départ à 3,5 millions. Les dernières estimations atteignent 7 millions d’euros, soit le double…”, explique Maurice Mottard, bourgmestre de Grâce-Hollogne. Un investissement jugé bien trop lourd pour la commune dont le subside accordé reste plafonné à 2 millions. “Si les prix augmentent, le montant du subside, lui, n’augmente pas”, commente le mayeur. Décision a donc été prise “de relancer un projet plus modeste”, à savoir le réaménagement du site existant avec la rénovation des quatre terrains de tennis, le placement de bulles sur deux terrains pour les cours l’hiver, et la rénovation et couverture des deux terrains de padel, pour lesquels la demande est grandissante. “On va aussi rénover les installations existantes et refaire une nouvelle cafétéria”. Avec 270 inscrits, le Royal Tennis Club nécessite un nouvel aménagement adapté “pour répondre à toutes les demandes”. A l'étroit place du Péron, rappelons que le Royal Tennis Club occupe également quatre terrains à la Tourelle dont un terrain sur gazon qui fait la fierté du Club.

La première phase du dossier passera au conseil communal en juin prochain.

Le site et les installations du Royal Tennis Club de Grâce-Hollogne vont faire l'objet d'une rénovation. ©MICHEL TONNEAU

Pas de nouveau bâtiment

Si les infrastructures existantes seront finalement rénovées, rappelons que le projet prévoyait au départ la construction d’une nouvelle salle, trois terrains couverts, six terrains extérieurs, deux de paddle et un parking sur le site de la plaine Samson. Un projet auquel s’opposaient des riverains de la plaine, “une zone verte, la seule des environs où les riverains et les citoyens peuvent se promener, se détendre…”. Une pétition se positionnait contre le déménagement des installations du club de tennis vers la plaine Samson, soit à l’arrière du site de l’ancien Intermarché. On nous dit toutefois que trois nouveaux terrains seraient construits plaine Samson pour permettre au Club de remplacer ses terrains vétustes à la Tourelle...