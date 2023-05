En raison de l’organisation des tournois, la Ville de Seraing informe que des mesures de circulation adaptées seront prises.

Ainsi, aux deux dates mentionnées, de 8h à 18h, le stationnement sera interdit aux véhicules de toute espèce rue de la Boverie, sur le terre-plein situé en vis-à-vis du stade communal ainsi que sur le parking situé en vis-à-vis de l’immeuble côté 296.

Des signaux routiers seront disposés 24 heures avant le début de l’interdiction.

Deux tournois internationaux Senior et Vétérans

Le Royal AC Ougrée organisera ses tournois internationaux Seniors et Vétérans le week-end de la Pentecôte, soit les samedi 27 mai, dimanche 28 mai et lundi 29 mai 2023.

Le 54e tournoi international Senior accueillera des habitués dont certains en sont déjà à leur 7e participation. Parmi les équipes connues, on retrouvera “FC PPR”, “UC Lize”, “Virtus Bella Calcio”, “Bonnieres Freneuse” et bien évidemment l’AC Ougrée. On relèvera tout de même la présence d’une toute nouvelle équipe, à savoir “Pereira Paris”.

Le 9e tournoi international Vétérans recevra quant à lui les équipes suivantes : “Veteranos Ribatejo”, “Atletico Bagnolet”, “ES Cappelle”, “FC Over 30” et “FC Luxembourg City” et le “Royal Ac Ougrée”.

Le programme complet de ces trois journées dédiées au football est à découvrir en cliquant dans le lien ci-contre : Programme AC Ougrée