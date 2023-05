”Avec sa plate-forme culminant à quelque 60 mètres de haut, il sera un phare attractif, au centre d’un nouvel espace pédagogique, social, de mémoire, mais aussi de connaissance, de développement dans la recherche et projets d’activités industrielles inédites, comme dans le domaine des aciers les plus innovants”, souligne l’ASBL.

Afin de soutenir cet ambitieux projet, l’ASBL organise le 25 mai 2023 à 20 heures au Centre culturel de Seraing, le Ciné-Concert ARDENT du groupe liégeois “Kowari”. Ce ciné-concert rend un vibrant hommage aux travailleuses et travailleurs sidérurgistes du bassin de Liège. Kowari est le projet du violoniste Damien Chierici et du pianiste Louan Kempenaers, issus de la scène pop rock belge. Le concert sera accompagné “d’un superbe jeu de lumières, de projections vidéo filmées et d’archives sur les nombreux sites industriels du Bassin liégeois”. Et, quand la musique fera une pause, “il y aura de magnifiques textes qui parlent à notre cœur et remuent nos émotions que l’on soit sidérurgiste ou pas”.

Entrée 10 euros en prévente/sinon 12 euros. Réservation sur le site du Centre culturel de Seraing (https://www.centrecultureldeseraing.be/) ou au guichet du Centre culturel (rue Renaud Strivay, 44 à 4100 Seraing – tel. 04/337.54.54.). Plus d’informations sur le site de l’ASBL : https://hfb-ougree.be