Le Centre wallon d’art contemporain présente les œuvres de onze artistes internationaux qui travaillent autour de la notion de surface et de peau. “Notions qui renvoient également à l’image elle-même et à travers laquelle nous essayons d’entrevoir, d’imaginer, voire d’interroger ce qui est “au-delà”. Un horizon inconnu évoqué chaque fois que nous essayons de creuser le vécu pour faire sens”, commente Athanasia Vidali, co-commissaire. “Notre proposition est que cet au-delà demeure, peut-être, dans la matière même qui constitue nos images, tout comme nos propres corps. Il est donc question d’un au-delà fragile, humain, qui évoque la finitude”.

Si les œuvres présentées tracent l’indicible à travers des matériaux variés, l’accent est mis sur la surface et le jeu de tensions entre le visible et l’invisible. Peut-on transcender la condition corporelle ? Quelles questions communes traversent et animent les trames des images qui se tissent, se grattent, se peignent, se construisent ? “Sentir, fabriquer, faire sens : cette exposition souhaite suggérer des “ouvertures” créées parlent différents gestes qui se frayent un chemin dans la matière, montrant également des liens communs entre des gestes qui fabriquent et l’art contemporain”.