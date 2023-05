Flémalle : Le GAPpp fête ses 30 ans d’existence

Ce projet est subsidié pour partie par le Service Public fédéral Intérieur, dans le cadre des Plans Stratégiques de Sécurité et de Prévention (P.S.S.P.) et pour partie par la Région, dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale (P.C.S.). Une psychologue, une assistante sociale, une éducatrice et un éducateur y développent des actions thérapeutiques lors de consultations ambulatoires, de sensibilisation, et de participation citoyenne.

Il s’agit du seul service spécifique local qui propose, gratuitement, un soutien et un accompagnement aux personnes en situation de dépendance, et éventuellement à leur entourage. Cette consommation problématique peut concerner des produits comme l’alcool, les drogues, les médicaments, mais aussi les problèmes de cyberdépendance ou d’addiction aux jeux de hasards.

Programme

Le programme, en accès libre tout au long de la journée :

· 14h – Table ronde citoyenne “Être citoyen dans une société de consommation” (sur inscription)

· 15h30 – Accueil du grand public, à l’exposition “Le GAPpp au fil du temps”, agrémentée d’une dégustation de mocktails

· 16h30 – Projection d’une capsule vidéo “Abécédaire de l’alcool”, réalisée avec des citoyens. Recommandations suite à la table ronde

· 16h45 – Discours officiels, tout d’abord de Mme Marie-Hélène Joiret, Présidente du CPAS et Echevine de la Santé

· 17h – Conférence du Dr Thomas ORBAN, médecin alcoologue, et de M. Vincent LIEVIN, journaliste spécialisé en politiques de la santé, coauteurs du livre “Alcool – Ce qu’on ne vous a jamais dit” (sur inscription)

· 18h30 – Apéritif dînatoire

Toutes ces activités sont proposées à titre gratuit et sont ouvertes à toutes et tous.