La réserve naturelle du Haut-Geer fête ses 10 ans ce samedi

10 nouveaux hectares de préservation inaugurés

Et en 10 ans, la réserve a bien évolué. "On partait à l’époque avec un projet un peu particulier, puisqu’il s’agissait, et il s’agit toujours, de la rencontre du monde de la nature avec celui de l’industrie et de l’agriculture. Puisque la réserve est située sur un ancien site industriel où se trouvaient des bassins de décantation. Aujourd’hui, elle est devenue un site naturel majeur en Hesbaye pour la protection de la faune et de la flore."

Un site qui s’étend sur 35 hectares, plus 10 hectares qui seront inaugurées à l’occasion des 10 ans samedi, à 10 h. "La Commune de Geer est membre, de fait, de l’ASBL qui gère la réserve, ajoute le conservateur. Sa participation sera bientôt officiellement actée", d’autant plus que les 10 nouveaux hectares de préservation de la réserve lui appartiennent.

Après l’inauguration, une démonstration de tonte de moutons qui paissent dans la réserve se tiendra à midi et demi. De 14 à 16 h aura lieu un cycle de cinq conférences. "La première abordera l’histoire d’Aves, l’ancêtre de Natagora encore actif du côté de Liège et spécialisé dans les oiseaux. La deuxième, ajoute Alain Martens, sera un exposé sur le suivi bioacoustique du coucou dans les marais d’Archie, situés dans le Hainaut. S’ensuivra la conférence sur les nouveaux aménagements de la réserve naturelle de Virelles, dans le Hainaut toujours, et leurs impacts sur les oiseaux, puis une conférence sur l’avifaune de la réserve naturelle de Genappe, dans le Brabant wallon." Le tout en faisant évidemment des parallèles avec la réserve du Haut-Geer. La dernière conférence concerne la phénologie des canards dans cette dernière.

Et toute la journée, quantité de stands disposés çà et là informeront sur la nature, sans oublier l’exposition de dessins et photos organisée à la salle communale. Pour les enfants, des jeux anciens et stand de maquillage, sans oublier les classiques food trucks et bars.