Les gens du voyage se sont installés sans autorisation à Amay

Malgré l’interdiction, une quinzaine de caravanes se sont installées ce dimanche, en fin d’après-midi, sur le parking du stade de foot. Mais ce n’est pas pour autant que la Commune a "chassé" les gens du voyage. "Ils devront en revanche être partis pour dimanche. Le site doit être libéré pour l’arrivée du groupe suivant."

La grande question est donc: est-ce que ce sera fait ? "On verra bien, mais je pense que ce sera le cas. De toute façon, c’est dans l’intérêt de tout le monde de jouer le jeu et de réserver avant de venir. Si, dans quelques mois, ce groupe vient en ayant réservé, mais que d’autres personnes occupent déjà le terrain, ça ne va pas les arranger non plus."

Ça avance pour le nouveau terrain

Tiens, où en est-on avec le nouveau terrain, situé le long de la N684, qui devrait accueillir les gens du voyage d’ici peu ? "On est en train de chercher un auteur de projet, J’espère qu’on en trouvera un rapidement", conclut Catherine Delhez.