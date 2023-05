Liège : Le policier diffuse des photos de la jeune femme nue

L’homme est venu en aide à cette jeune fille comme il le fait de manière très régulière. Il lui a fait à manger et l’a également aidée à remplir des documents pour obtenir des aides sociales. Il lui a également permis de prendre des douches à son domicile. La jeune femme a décidé de le remercier à sa manière. Elle lui a fourni des images d’elle à caractère sexuel. C’est alors que le policier a eu la très mauvaise idée de montrer ses images à plusieurs personnes. Ces personnes ont dénoncé les faits lorsqu’elles ont été entendues dans le cadre de l’enquête pour corruption. Entendu sur ce comportement, le policier l’a directement avoué et regretté.

Une profession qui engendre des ennemis

L’enquête concernant la corruption a continué. Le dossier a été pris en l’absence du policier. Ce dernier a été totalement blanchi. Ce qu’il ignorait complètement ! “J’ai fait le méchant pendant vingt ans”, a expliqué le prévenu au juge. “Dans le cadre de mon métier, je ne me suis pas fait que des amis. La semaine dernière, on a encore jeté un paquet de farine sur ma voiture. Je n’ai pas fait que des heureux.” À un moment de sa carrière, l’homme a eu une période de flottement. “Je ne nie pas que j’ai eu un problème d’alcool. Les faits se sont passés à ce moment-là. Depuis, je n’ai plus de difficultés avec l’alcool. J’ai dérapé.” L’avocat de la défense a souligné que son client n’avait jamais eu de problèmes dans le cadre de sa profession et qu’il était bien connu pour aider de nombreuses personnes en difficulté. Il a plaidé la suspension du prononcé pour ce policier qui n’a aucun antécédent judiciaire et dont les états de services étaient impeccables.