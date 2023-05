La pose des deux premiers tronçons Route du Condroz, entre le poste de Rimière et la Route de Seraing, est terminée et la remise en état de la route est désormais en cours.

Concrètement, selon le planning prévisionnel et suite aux coordinations réalisées avec les autorités locales et régionales : du vendredi 12 au mardi 16 mai, la circulation vers Liège sera alternée entre la bande de droite et la bande centrale, tout d’abord pour le fraisage et ensuite pour l’asphaltage. Ainsi, la circulation vers Liège sera toujours maintenue, sur la bande centrale ou celle de droite. Attention toutefois que le 15 mai, à certains moments de l’asphaltage, l’accès aux habitations et aux commerces pourrait être limité. “Les équipes chantier seront sur place afin d’aider au mieux à l’accessibilité des lieux”, précise Elia.

S’agissant d’un calendrier prévisionnel, en cas d’intempéries le lundi 15 mai, les travaux seront reportés au mardi 16 mai avec les mêmes contraintes, indique Elia. “Le marquage au sol sera ensuite effectué la semaine du 22 mai avec maintien de la circulation vers Liège sur une bande de circulation”.

Plan de mobilité dans le cadre du chantier d'Elia ©D.R.

Remise à la normale vers le 25 mai

Finalement, le retrait de la signalisation est prévu le 25 mai avec un retour au trafic normal à l’exception toutefois d’une zone de chantier maintenue, en direction de Liège, juste avant le rond-point provisoire. “La remise en état des lieux se fait progressivement, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Nous sommes conscients que notre chantier représente un impact considérable pour les riverains, les commerçants et les autorités locales. C’est la raison pour laquelle nous faisons notre maximum pour respecter le planning annoncé afin de libérer les voiries au plus vite”, affirme Axelle Standaert, responsable du chantier d’Elia.

Deux déviations mises en place

Pour des raisons de sécurité des usagers de la route et du personnel travaillant, les chantiers d’Elia, “les plans de mobilité et les passages aménagés pour la mobilité douce sont toujours accompagnés d’une signalisation claire”.

Pour rappel, pendant les travaux sur la Route de Seraing/Rotheux, cette dernière est fermée à la circulation des voitures. Un plan de mobilité a été mis en place avec la police locale, les autorités communales et les TEC afin de proposer une alternative aux automobilistes et bus. Deux déviations sont proposées aux automobilistes : Via la Route du Condroz, le carrefour de Plainevaux, la Route d’Hamoir et l’Avenue du Ban ; Et via l’Avenue Chêne Madame ou Avenue de la Chevauchée, rejoindre la Rue de l’Ermitage, pour ensuite rejoindre la N677/Route de France vers Seraing.

Une piste dédiée à la mobilité douce

Afin de permettre aux cyclistes de continuer à emprunter cet axe de circulation en toute sécurité, une piste dédiée à la mobilité douce a été créée. Elia dit continuer à informer les riverains et les autorités de l’avancement des travaux. “Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des communications ponctuelles seront prévues”. “De la documentation est également systématiquement fournie aux communes afin de relayer les informations via leurs canaux de communication habituels”.

Pour suivre l’évolution du chantier et prendre connaissance des plans mobilité mis en place, Elia invite les riverains et automobilistes à consulter régulièrement la carte interactive réalisée à cet effet et disponible sur la page dédiée au projet sur le site internet d’Elia. Elia reste également disponible pour les riverains en cas de questions via l’adresse mail riverains@elia.be et un numéro de téléphone gratuit 0800/18 002