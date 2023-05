Jacadi : Plus de 5000 m² dédiés aux créatrices et créateurs dans le quartier des Guillemins

Les artistes ici en pleine création ©MICHEL TONNEAU

Un lieu mutualisé

Ce nouveau lieu mutualisé s’inscrit dans la dynamique urbaine des ateliers temporaires Rhiz [H] ome, un projet développé depuis 2017 par le CRC Liège en collaboration étroite avec la Ville de Liège. Un modèle liégeois qui essaime depuis lors dans plusieurs villes wallonnes. Le projet Rhiz [H] ome vise mettre à disposition, à loyer modique, des bâtiments temporairement vides du centre-ville. “Nous soutenons ainsi des créateurs, artisans et artistes qui ont besoin d’accéder à un atelier afin d’y tester leur activité. Nous proposons actuellement 5 Rhiz [H] omes : JACADI, Légia I et II, Hesbaye Iet II”, commente le CRC Liège.

L’espace Jacadi sera inauguré ce vendredi 12 mai dès 16 h 30 (entrée libre), rue de Fragnée 76 à Liège, ainsi que la scène vélotractable [Micro]Sono, "montable par une personne, qui rémunère les prestations à leur juste valeur et va à la rencontre du public".

Au programme, l’ouverture des portes de 16 h 30 à 18h, visites guidées du bâtiment de 18h à 21h30, concerts, restauration et boissons en circuit court par En Ville, la Brasserie coopérative liégeoise et la Brasserie C.

Notons que quelques espaces sont encore à occuper. Posez votre candidature sur le site crc-liege.be, sous “Je cherche : un lieu de création” (spécifiez Liège, puis Jacadi).

Les anciens locaux de l'ICADI vont être occupés temporairement par le Comptoire des Ressources Créatives. ©MICHEL TONNEAU

La scène vélotractable [Micro]Sono ©D.R.

Dix ans d’activité

Fondé à Liège en 2012 avant de voir le jour dans d’autres villes wallonnes, le réseau des Comptoirs des Ressources Créatives est une plateforme de services matériels et immatériels pour les créateurs, artisans et artistes. Le CRC Liège propose une multitude de services, notamment des espaces de création adaptés, mutualisés et pluridisciplinaires où se forme une communauté qui interagit et se renforce.

À Liège, le CRC assure la gestion :

– des Ateliers Dony (rue Dony, 33), un vaste entrepôt racheté en 2014 par la coopérative Dynamo. Les Ateliers Dony sont répartis en espaces d’ateliers, pour la plupart partagés. On y trouve des céramistes, sérigraphes, couturières, soudeurs, menuisiers, dessinatrices, savonniers…

- du Magasin (place Vivegnis, 36), deux étages attenants aux RAVI (résidences d’artistes) occupés par une trentaine de créateurs liégeois, actifs dans le théâtre, design, vidéo, photo, illustration, peinture, écriture…

- de TéléNord (rue Saint-Léonard, 221), situé en plein cœur du quartier Saint-Léonard, qui abrite le magasin de l’Amicale des Boulangers ainsi que plusieurs espaces de travail. Jadis magasin d’électroménager, le bâtiment a été acquis par la coopérative Dynamo en 2020 et complètement rénové.

- du Brassin (rue des Brasseurs, 8), qui rassemble des bureaux, lieux de réunion et espaces événementiels partagés, destinés à accueillir des créateurs et opérateurs culturels de diverses disciplines.