Liège et Huy : Ils avaient des plantations de cannabis

Plusieurs plantations

Chez Fayez, Rue Haute-Wez à Liège, ils ont découvert 133,5 grammes de marijuana, 96 grammes de cocaïne et du matériel servant à mettre sur pied une plantation de cannabis. Le propriétaire de l’immeuble était également locataire à l’endroit. Il a également été impliqué dans les faits. À Grivegnée, rue Large-Voie, au domicile de Dany, un autre suspect, ils ont découvert un pistolet et des cartouches. Chez David, dans la rue Dotée à Liège, ils ont mis la main sur moins de 5 grammes de cannabis, mais surtout une balance de précision. Un peu plus loin dans la rue, ils ont trouvé une plantation de 673 plants et 243 grammes de cannabis. Le compteur électrique avait été ponté. À Huy, chaussée d’Andenne, chez Fabian, les policiers ont découvert une plantation de plus de 629 plants ! Le compteur électrique avait également été ponté. Les policiers ont découvert un fusil, un silencieux, une lunette de visée et des cartouches. Au lieu de résidence de Leslie, les enquêteurs ont trouvé 4,18 grammes de cannabis et un spray lacrymogène. Entendu, il s’est dit surpris d’être impliqué dans un trafic de produits stupéfiants. Il a d'abord déclaré qu’il achetait 250 euros de cannabis par mois pour sa consommation. Il a fini par admettre son implication dans un trafic en expliquant s’être livré à cette activité pour financer une chirurgie dentaire. Lors de l’audience consacrée à cette affaire, il a précisé qu’il n’avait pas gagné beaucoup d’argent car il aurait lui-même été un gros consommateur.

David a expliqué qu’il avait des problèmes financiers notamment parce qu’il était dépendant aux jeux. Pour s’en sortir, il a loué une maison pour y installer une plantation de cannabis. Aidé par un ami, il n’aurait eu qu’une seule récolte. Plus tard, il a avoué avoir eu trois récoltes. Dany a reconnu être consommateur de cocaïne et qu’il avait neuf plants de cannabis chez lui. Il en avait vendu la production à des amis. Il a admis qu’il avait une arme à feu parce qu’il craignait les représailles sur lui ou ses enfants. Il a reconnu être impliqué dans la plantation de cannabis retrouvée chez Fabian. John et Anthony sont venus aider dans la plantation et ont été payés. Fabian a immédiatement reconnu avoir mis sur pied une plantation de cannabis à son domicile pour racheter la part de sa compagne. Il n’est pas consommateur.

Quant à Mohamed, il a reconnu avoir rencontré Leslie en prison. Il a déclaré que celui-ci et David ne faisaient qu’une chose dans la vie : vendre des produits stupéfiants. Il servait d’intermédiaire dans la vente de cocaïne et recevait des commissions. Fayez a déclaré qu’il était le propriétaire de 10 grammes sur les 96 grammes découverts chez lui. Il s’agissait d’un achat groupé entre amis selon lui. Le tribunal a estimé les faits établis. Il a décidé de confisquer deux véhicules, mais aussi un total de plus de 367 000 euros à l’encontre des prévenus.