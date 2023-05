Liège : Il s’invente une relation de dix ans avec une dame !

Le sapin de Noël dérobé peu avant a été découvert dans le hall de l’immeuble de la victime. Au moment de son interpellation, Adlan s’est rebellé. Il a craché en direction d’un policier. Il était incontrôlable et, durant le transport au commissariat, il a tenté de mordre et de donner des coups de tête et de pied aux inspecteurs. Il a craché à plusieurs reprises sur le sol. Il a insulté et menacé de mort les policiers. Il dissimulait un couteau dans sa sacoche. La victime a expliqué qu’elle était harcelée depuis plusieurs mois par Adlan qui est persuadé d’être son compagnon légitime pour des raisons culturelles et familiales, ce qu’elle a formellement contesté.

Une histoire rocambolesque

Le jour des faits, il s’est présenté chez elle. Il était sous influence. Elle s’est enfuie mais il l’a rattrapée. Il lui a fait un croche-pied. Sa tête a heurté le sol. Il l’a saisie à la gorge. Il a essayé de l’embrasser de force, mais elle l’a mordu à sang. Adlan a déclaré que la dame était sa compagne. Ils auraient même habité ensemble. Elle se serait montrée virulente et insultante. Elle aurait fini par se calmer. Il est allé prendre un sapin dans un magasin pour le lui offrir. Elle est descendue de son appartement. Énervée, elle l’a embrassé en lui mordant la lèvre, serrant fort et le faisant saigner. Il lui a donné doucement deux gifles pour la faire lâcher. Elle est partie en courant et il l’a suivie. Elle a fait semblant de tomber. Il l’a relevée et a tenté de la calmer. Il reconnaît lui avoir fait un croche-pied et l’avoir agrippée au niveau de la mâchoire, en plus des gifles portées, pour qu’elle le lâche.

La dame a dû bloquer son numéro et a changé son propre numéro, en vain. Il vient devant son immeuble, crie son prénom pour la faire sortir, allant jusqu’à escalader pour arriver sur son balcon. Il se serait également déjà présenté dans un salon de coiffure où elle a effectué un stage, et dans une école de langues où elle allait aux cours. Il a diffusé des photomontages de nus.

Adlan lui a encore téléphoné à onze reprises alors qu’il était en prison pour la menacer et l’obliger à retirer sa plainte. Une expertise mentale a fini par être réalisée et Adlan est responsable de ses actes.