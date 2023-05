Oupeye : Une employée communale a détourné de l’argent

Marie était chargée de faire payer les citoyens qui venaient changer leurs documents d’identités. Les autorités communales ont fini par se rendre compte que de très importantes sommes étaient détournées. Depuis le début de l’enquête, la suspecte a démenti le moindre détournement. Il est pourtant apparu que les fonds qu’elle a rentrés entre 2013 et 2018 ne correspondaient pas au nombre de cartes d’identité commandées au registre national. Au moins deux autres employés du service ont commis des malversations. L’une d’elles falsifiait ses feuilles de caisse pour conserver des sommes dont elle a reconnu le détournement.

Dépassée par la charge de travail

Marie a soutenu qu’il lui était arrivé, pour raison sociale, de faire crédit à des citoyens qui ne payaient alors leur carte d’identité qu’à la réception de celle-ci et non à la commande. le tribunal qui a estimé que cette version n’était pas en concordance avec les éléments de faits. Elle a déclaré qu’il y avait souvent beaucoup de monde au guichet qu’elle était dépassée et qu’il était donc possible qu’elle ait oublié de cocher des opérations dans le programme informatique. “Cette situation de dépassement couplée à une négligence fautive dans le chef de Marie X a eu pour conséquence que, n’encodant pas tout ce qu’elle était sensée encoder, l’intéressée s’est retrouvée au fur et à mesure avec, dans sa caisse, des sommes supérieures à celles encodées dans son logiciel”, a estimé le tribunal. “Plutôt que de régulariser la situation qu’elle n’ignorait pas et de ramener au service des recettes les sommes excédentaires, Marie X les a conservées”.

La commune demandait que l’employée soit condamnée à payer plus de 8 000 euros pour le travail d’analyse réalisé pour déterminer les détournements. “Le tribunal a relevé le manque de contrôle sérieux et systématique des caisses pendant de nombreuses années et, plus spécifiquement de celle de Marie X à partir de 2016 alors qu’il avait été constaté apparemment qu’elle avait un rendement nettement moindre que celui de ses collègues”, relève la juge. Des contrôles sérieux auraient permis de constater plus rapidement que les sommes remises à la Recette ne correspondaient pas à l’ensemble des commandes réalisées selon la juge.