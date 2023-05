Odeur de gaz à Jemeppe : plusieurs chasses d’eau réalisées

Dès l’alerte des riverains, police, pompiers, Resa et la protection civile se sont rendus sur place. Les contacts ont ensuite été pris par la Ville de Seraing avec la Région wallonne, la cellule prévention et la police de l’Environnement.

Mais depuis la fuite de THT, une odeur incommodante est toujours subie par les habitants du quartier Clément&Co à Jemeppe (rues de Flémalle, Proudhon, Clément et Émile Royer notamment). Du gaz lourd qui est retombé avec la pluie dans les canalisations…

Plusieurs chasses d’eau

Pour pallier ce problème, la Ville de Seraing a demandé aux pompiers et à la Protection civile de procéder à plusieurs chasses d’eau ces derniers jours afin d’évacuer le produit qui serait toujours présent dans les conduites d’égout. Si l’on en croit les autorités flémalloises et sérésiennes, le gaz – aux seuils détectés – serait sans conséquence sur la santé des riverains, mais ceux-ci toujours impactés, ne sont toujours pas rassurés pour autant.

La Green team de la police de Seraing est ainsi retournée sur les lieux mercredi suite aux nouvelles plaintes des riverains. “L’odeur est insoutenable dans certaines maisons comme au premier jour”. “La police a repéré un décanteur de boues qui aurait pu être contaminé par le produit et a exigé qu’il soit traité. Cela a été réalisé ce jeudi”, indique Nicolas Sools, chef de cabinet adjoint de la bourgmestre Déborah Géradon. “On espère que cela va, si pas résoudre le problème, le diminuer”.

Une réunion le 17 mai

Une réunion multidisciplinaire aura lieu le 17 mai. “On veut réunir tous les acteurs autour de la table, que ce soit les différentes zones de police, la police de l’Environnement, les pompiers, la protection civile, l’AIDE, la Cile… pour trouver une solution à la problématique qui perdure”, informe le chef de cabinet adjoint.” On veut qu’il ressorte de cette réunion du concret pour trouver une solution car cela ne peut plus durer”. Pour la Ville de Seraing, au vu des actions déjà réalisées, “le risque est que le réseau d’égouttage soit marqué comme il marque le vêtement d’un pompier une fois contaminé”. Si tel est le cas, c’est tout le réseau d’égouttage du quartier qui devra être remplacé. Outre le coût colossal, “cela ne va pas se faire du jour au lendemain”, et donc que la situation risque encore de durer pour les habitants du quartier. “On comprend leur inquiétude et leur impatience”.

En attendant, il est toujours demandé à la population d’aérer le plus possible leur habitation.