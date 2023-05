Gratuit, l’événement a pour objectif d’informer sur le bien-être et les besoins des animaux en proposant des animations de toutes sortes : conférences, démonstrations et même une balade avec votre compagnon.

Une journée spéciale dédiée aux animaux durant laquelle il sera possible d’en apprendre davantage auprès de professionnels et/ou bénévoles du milieu animalier – médecins et associations confondus.

De 11h à 18h, tout qui le souhaite pourra prendre part aux activités proposées sur place par les partenaires présents : brigade canine de la police de Seraing/Neupré, SRPA, Animal sans toi… t, Mustela, Natagora, SEA, CREAVES, Entrevues, le club canin boncellois, Poils et Moustaches, le Syndicat d’Initiative de Seraing, l’Assiette des 4 pattes, Pil Poils et encore bien d’autres.

Pas moins d’une trentaine de stands seront mis en place le jour J pour permettre aux participants de récolter toutes sortes d’informations.

2e Salon de l'animal à Seraing ©D.R.

Des conférences

Il sera également possible de prendre part aux différentes conférences essentiellement proposées :

11h : la communication non-verbale (Dr Eric Witvrouw) ;

11h30 : le problème des hyper-types ou quels sont les principaux problèmes rencontrés chez certaines races de chiens et de chats sélectionnés sur des critères physiques (Dr Charlotte Rongy) ;

12h : les vacances (Valérie Maka, assistante vétérinaire) ;

12h30 : les phobies, la phobie des pétards (Dr Jacqueline Gonzalez) ;

13h : présentation de l’application Animal Research.

Une démonstration sera également organisée et donnée à 15 heures par la brigade canine de la zone de police de Seraing/Neupré.

Une balade

À noter qu’il sera également possible de se faire photographier avec son animal de compagnie par un photographe professionnel et qu’une marche santé autour du Château et des bois du Val Saint-Lambert, organisée par le Syndicat d’Initiative de Seraing et au départ des bureaux de celui-ci, sera mise en place. Un parcours de 3 et 7 km à réaliser avec son animal de compagnie qui débutera à 11 heures.