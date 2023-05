Un dictionnaire bien de chez nous

Cet ouvrage de 250 pages n’est pas un livre sur Liège, mais sur le parler liégeois, à ne pas confondre avec le wallon. “En effet”, explique Michel Elsdorf, “il y a le wallon et le parler liégeois que l’on entend d’ailleurs de plus en plus dans la bouche des nouvelles générations qui, parfois, ne se rendent même pas compte qu’elles parlent Liégeois…” Il suffit pour s’en convaincre d’entendre nos chères têtes blondes demander… une chique avant de vous… claper la porte au nez.

”Derrière ces mots que l’on entend dans notre parler de tous les jours, il y a une langue unique et savoureuse”, continue Paul-Henri Thomsin, connu du grand public pour ses Liégeoiseries. “L’idée fut alors de rassembler tous ces mots entendus pour rédiger le petit dictionnaire en question. “Vous allez vous reconnaître dans ce petit dictionnaire et je suis convaincu que sa lecture va vous faire sourire”.

Ce livre s’adresse d’ailleurs aux Liégeois de souche, mais aussi à ceux qui habitent la région depuis quelques jours, voire les touristes qui pourront comprendre un peu mieux beaucoup de mots. Fort de ses 250 pages, l’ouvrage regroupe ainsi un millier de mots et environ 150 manies langagières. Pour la compréhension de tous les lecteurs, les mots “liégeois” ont été orthographiés en français. Une belle idée cadeau pas trop chère (20 euros) qui fera briller les yeux de nos aînés… et des autres.

Comme le veut la formule consacrée, ce livre est en vente dans toutes les bonnes librairies… et les autres, les ouvrages de Noir Dessin Production sont en effet distribués dans 256 points de vente.