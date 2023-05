Une nouvelle phase de travaux sur la N3 à Liège

Ainsi, jusqu’à la mi-juin, dans ce tronçon, la circulation sera réduite à une voie par sens et la vitesse maximale sera limitée à 30 km/h. En outre, une interdiction de stationnement sera en vigueur des deux côtés de la voirie. Pendant la première moitié de cette phase, il ne sera plus possible de connecter la N3 et les voiries latérales sur ce tronçon de Fléron vers Liège (zone en travaux). Puis, pendant la seconde moitié de cette phase, il ne sera plus possible de connecter la N3 et les voiries latérales sur ce tronçon de Liège vers Fléron (zone en travaux).

Par ailleurs, à partir du 15 mai, des réfections des arrêts de bus seront en cours entre Amercoeur et Bois-de-Breux mais elles n’impacteront pas la circulation.

Pour rappel, ce chantier porte sur la N3 entre le pont d’Amercoeur et le carrefour formé avec la rue de Bois-de-Breux, soit sur 5 km (rue d’Amercoeur, rue de Robermont et rue de Herve). Il vise à réfectionner les revêtements de la nationale ; réhabiliter et sécuriser la traversée RAVeL et les traversées piétonnes (îlots, accès PMR) ; renouveler les marquages existants pour mieux intégrer les bus et modes doux sur toutes les zones sur lesquelles cela s’avère possible.

Le chantier est découpé en différentes phases. Ainsi, deux segments ont été traités lors du dernier semestre 2021

En théorie, les travaux seront totalement achevés à la fin du mois d’octobre prochain. Ce chantier représente un budget de près de 1,6 million financé par la SOFICO, maître d’ouvrage. Il est réalisé en collaboration avec son partenaire technique : le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.