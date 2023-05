Après le raclage, qui aura lieu début de semaine prochaine, la rue sera interdite à la circulation “excepté riverains” et, à certains endroits, des interdictions temporaires de stationner seront placées pour permettre la réparation de bordures et de filets d’eau endommagés.

Ensuite, pour la pose et le séchage du nouveau revêtement hydrocarboné, la circulation et le stationnement seront totalement interdits pendant quelques heures. “Les riverains en seront avertis individuellement et la signalisation adéquate sera évidemment placée”, indique la commune.

À noter que le “casse-vitesse”, très controversé, sera enlevé “et la nécessité de le remplacer par un autre dispositif ralentisseur sera évaluée en concertation avec les habitants concernés”.

D’autres voiries

À l’issue de ce chantier, l’entreprise désignée pour cette première vague de rénovations de voiries, se transportera à Xhendremael pour la réfection, jusqu’à fin juin, des rues Paradis (entre Hahe Kaket et Nouvelle Route), Basse Lamé, Voie de la Commune, Haut Vinâve, Mathias, de Looz et de l’Etang (partie “tarmac”, vu que les dalles en béton défectueuses y ont été rénovées l’été dernier).

À l’automne, d’autres voiries communales seront réfectionnées à leur tour, “mais la liste n’en est pas encore définitivement arrêtée”.