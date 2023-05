Flémalle : Il se fait escroquer une voiture sur Marketplace

Mostafa, 42 ans, a écopé d’un an de prison ferme et de 400 euros d’amende par défaut devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir escroqué une voiture qui lui a été remise à Flémalle après une transaction sur Marketplace. Un homme vendait sa Ford Fiesta sur Facebook. Il a été contacté sur Messenger par un soi-disant nommé Kevin Ramos via un profil “Isabelle Gambier”.