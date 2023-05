L’enveloppe budgétaire pour la piscine, le téléphérique et l'esplanade a explose : 16 millions supplémentaires

L’esplanade du Batta sera le premier grand projet de la Ville de Huy à voir le jour en septembre 2023 pour les Fêtes de Wallonie, avec l’espoir d’un nouveau souffle pour la rive gauche. Un chantier qui prévoit donc pour rappel, la galerie commerciale, une esplanade, des espaces verts et un piétonnier. Budget final ? 4,2 millions d’euros au lieu d’1,9 millions prévus au départ, soit une augmentation de 221%.

La remise en fonction du téléphérique en octobre 2023 viendra ainsi remplacer celui percuté par un hélicoptère il y a maintenant dix ans. Mais c’est aussi une nouvelle dynamique touristique pour la Ville de Huy. Mais là aussi, l’ardoise est salée. D’un budget initial de 9,5 millions, il est monté à 16 millions, soit une augmentation de 168%.

Le dernier, mais pas des moindres, le chantier de la piscine sera terminé pour la fin de l’année 2023 voire dans le courant du premier mois de 2024. Avec une addition qui se chiffre à 17 millions au lieu des 9,5 millions annoncés au départ, soit une augmentation de 179%.

Ce n’est pas une surprise pour Jacques Mouton, échevin des Finances, qui tient les cordons de la bourse. Qu’est ce qui fait grimper la note à ce point ? "De façon générale, les matériaux ont augmenté de 35%. Le prix de l’acier a quant à lui quadruplé. On subit également les indexations, analyse-t-il. Et puis, certains chantiers ont rencontré quelques imprévus. Notre sous-traitant pour les travaux du téléphérique n’a pas vérifié la solidité des pylônes. Résultat, nous avons dû en remplacer un. On était déjà trop avancé dans le chantier pour s’arrêter. Concernant la piscine, on va de surprise en surprise. Nous avons dû refaire la toiture avec surcoût de 220 000 €. Tous ces éléments font que les budgets explosent." Et qui va payer la note ? "On ne reçoit malheureusement pas les subsides en proportion. On va donc devoir faire des emprunts supplémentaires. On aurait pu consacrer cet argent à d’autres projets mais on n’aurait rien su prévoir. Les balises ont complètement explosé."