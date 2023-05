Avec Été Solidaire, la Ville de Liège, soutenue par la Région Wallonne, donne l’occasion à une soixantaine de jeunes de travailler tout en améliorant le cadre de vie de la ville et en tissant des dynamiques de citoyenneté et de solidarité.

Les équipes seront mixtes et les candidats seront issus de l’ensemble des quartiers de Liège. Sélectionnés via un tirage au sort, ils auront l’occasion de travailler en tant qu’étudiants durant deux semaines, en juillet ou en août. Les jeunes candidats devront être âgés entre 15 et 21 ans et devront être domiciliés à Liège. Les candidatures peuvent être déposées en remplissant le formulaire disponible sur l’E-guichet de la Ville de Liège. Cette année, ce sont 62 jeunes qui seront tirés au sort début juin. Ils seront recontactés par téléphone ou par courriel.

Le projet Été Solidaire est porté par l’Échevinat des Solidarités, de la Cohésion sociale et des Droits des Personnes, le Service Jeunesse du Département des Services Sociaux et de Proximité de la Ville de Liège et l’asbl Animation et créativité.

Intéressé.e.s ?

Les missions demandées pendant les deux semaines de travail seront accessibles à tous les participants et seront principalement axées sur l’entretien des bâtiments communaux.

”L’opération Été Solidaire est une occasion unique pour les jeunes Liégeoises et Liégeois de vivre une expérience enrichissante et solidaire, tout en se familiarisant avec le monde du travail. Nous encourageons tous les jeunes intéressés à s’inscrire dès maintenant et à saisir cette opportunité”, explique l’échevine Julie Fernandez Fernandez.

Les inscriptions sont ouvertes et seront clôturées le 31 mai 2023 à minuit.

Toutes les infos et la procédure d’inscription se retrouvent sur le site : www.jeunesse-ardente.be/service-jeunesse/ete-solidaire/