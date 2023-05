Ce pique-nique était organisé par cinq associations défenseuses de l’Observatoire de Cointe. Celles-ci regrettent le sort réservé à l’édifice, qui sera vendu prochainement. Pour rappel, en mars dernier, la Société astronomique de Liège, la faculté d’architecture de l’ULiège, les Amis de l’Université, la Société libre d’Émulation et l’ASBL Urbagora proposaient une alternative à la création de logements privés : mettre sur pied une fondation d’utilité publique qui reprendrait la gestion des lieux et qui ferait revivre ce joyau, abritant autrefois l’Institut d’Astrophysique et de Géophysique de l’Université de Liège.

L’Observatoire deviendrait alors un lieu de résidence, de recherche, de création, pour des chercheurs et des artistes, mais aussi un lieu d’accueil pour les classes scientifiques à destination du public scolaire.

Une solution majoritairement soutenue puisque, suite à cette proposition de projet, les cinq associations avaient lancé l’organisation d’un pique-nique géant à l'’Observatoire. Un moyen d’attester du soutien total des Liégeois, qui refusent de céder le bâtiment, ainsi que son parc, à des promoteurs immobiliers. Rappelons qu’en 2020, une pétition pour la préservation du site et son maintien dans le giron public avait réuni plus de 32 000 signatures.

Levée de fonds

”Nous attendons du ministre Adrien Dolimont qu’il renonce à une vente précipitée et ouvre le dialogue pour rendre possible un projet préservant l’affectation scientifique ou culturelle de ce site exceptionnel et notamment pour garantir le maintien sur place des activités de la Société astronomique de Liège, dont l’avenir est menacé par le projet de vente du site”, expliquent les associations.

”Nous rappelons que la Région wallonne doit respecter les clauses figurant dans les actes successifs de cession du site, qui prévoient explicitement son affectation à des fonctions scientifiques, culturelles et pédagogiques. Si la Région n’est pas en mesure de respecter les engagements pris en 2002, nous rappelons que les cinq organisations rassemblées dans la coordination pour la sauvegarde de l’Observatoire proposent la création d’une Fondation d’utilité publique qui pourrait prendre le site en charge. Pour ce faire, nous faisons deux demandes au gouvernement wallon : Nous donner un délai de six mois pour lever 1,5 million d’euros et s’engager à céder le site à la Fondation si cet objectif est atteint”.