Triporteur électrique est de retour à Marchin : remettez-vous en selle

Si le projet était au départ proposé aux homes uniquement, il est désormais accessible à tous les particuliers. Un projet qui permet aux personnes porteuses de handicap et aux seniors des communes de Marchin, Modave, Nandrin et Tinlot d’avoir les cheveux au vent le temps d’une promenade et casser la solitude. "À Marchin, nous avons un bénévole qui est prêt à donner de son temps pour pédaler pour les personnes qui sont seules ou qui n’ont pas de famille pour leur proposer cette sortie. Mais le triporteur est également à disposition gratuitement des familles qui voudraient accompagner un de leur membre en balade. On pense par exemple à des enfants qui sont en chaise roulante ou des grands-parents qui n’arrivent plus à se déplacer comme ils veulent. C’est aussi l’occasion de proposer une activité intergénérationelle et de mélanger les publics." Un joli coup de pédale pour les personnes isolées et fragilisées qui devraient les dépayser au moins le cœur.

Pas besoin de permis mais une phase de test

Et que ceux qui appréhendent de se mettre derrière le guidon se rassurent, pas besoin de permis spécifique pour piloter le bolide à trois roues. "Il faut juste d’abord le tester avant car ça reste tout de même imposant quand on n’a pas l’habitude et ça ne se conduit pas comme un vélo, précise Aurélien Constant. Il est donc important de faire une petite prise en main pour être sûr avant de démarrer. Il faut également être en ordre au niveau des assurances responsabilité civile." Avis aux amateurs, le triporteur est à disposition des Marchinois qui le souhaitent du 5 juin au 3 juillet, du 17 août au 11 septembre et du 9 octobre à la fin des beaux jours. "Pour le moment, il est encore peu utilisé donc si les personnes sont intéressées, il ne faut pas hésiter à me contacter pour tenter l’expérience."

Infos : aurelien.constant6@marchin.be ou 085 270 449